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Denizli'de dron destekli trafik denetimleri sürüyor

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dron ile trafik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler kural ihlali yapan sürücüler hakkında gerekli işlemleri uygularken, sürücülere de uyarılarda bulunuyor.

Denizli'de dron destekli trafik denetimleri sürüyor

DENİZLİ - Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dron ile trafik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler kural ihlali yapan sürücüler hakkında gerekli işlemleri uygularken, sürücülere de uyarılarda bulunuyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri kentin farklı noktalarında dron ile havadan trafik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların güvenli seyahat etmelerini ve trafik kazalarını en aza indirilmesi amacıyla kentin birçok noktasında trafik denetim uygulaması yapıyor.

Ekipler, dron ile havadan sürücülerin emniyet kemeri takmama, cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama, kavşaklara kontrolsüz girme ve kırmızı ışık ihlallerini tespit ediyor. Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler hakkında cezai işlem uygulanırken, trafik kuralları hakkında daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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