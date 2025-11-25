Denizli'de 'Dijital Köprüler' Projesi ile 60 Yaş Üzeri Bireylerin Yaşam Kalitesi Artırılıyor

Denizli'de 60 yaş üzeri bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi, aktif ve başarılı yaşlanmayı desteklemeyi hedefleyen "Dijital Köprüler" projesi hayata geçirildi.

Türkiye'de aile yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, İletişim Fakültesi gönüllü öğrencileri tarafından yürütülecek olan "Dijital Köprüler" adlı sosyal sorumluluk projesi hazırlandı.

Temel amacı, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmek, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek ve teknoloji kullanımında erişilebilirlik düzeyini artırmak olan Dijital Köprüler projesi, Türkiye genelinde 60 yaş üzeri bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi, aktif ve başarılı yaşlanmayı desteklemeyi hedefleyen bir sivil toplum girişimi olarak hayata geçirildi.

Akademisyenler ve gönüllü öğrencilerin koordinasyonunda yürütülen proje, söyleşilerle başlayıp; ardından sosyal medya kullanımı, dijital güvenlik ve günlük teknolojik araçlardan yararlanma gibi alanlarda uygulamalı atölyelerle devam etti. Genç katılımcılar, sosyal medya platformları hakkında 3YAK öğrencilerine bilgi verdi ve sorularını cevapladı. Proje süresince genç katılımcılar, yaş almış bireylerin teknolojiye uyum süreçlerine destek olurken, aynı zamanda onların yaşam deneyimlerinden yararlanarak iki yönlü bir öğrenme ortamı oluşturdu. Böylece etkinlik, yalnızca teknik bilgi aktarımını değil; aynı zamanda kuşaklar arası dayanışmanın, toplumsal bütünleşmenin ve karşılıklı öğrenme kültürünün güçlendirilmesinin örneği oldu.

Dijital Köprüler projesi, 2025 Aile Yılı'nın amaçları doğrultusunda toplumsal bağların güçlendirilmesine katkı sunan örnek bir iş birliği modeli olarak konumlandı. Bu çalışma teknoloji ile insanı, gençlik ile deneyimi ve akademik bilgi ile toplumsal sorumluluğu bir araya getiren bütüncül bir yaklaşım sundu. - DENİZLİ