Haberler

Denizli'de 'Dijital Köprüler' Projesi ile 60 Yaş Üzeri Bireylerin Yaşam Kalitesi Artırılıyor

Denizli'de 'Dijital Köprüler' Projesi ile 60 Yaş Üzeri Bireylerin Yaşam Kalitesi Artırılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Dijital Köprüler' projesi, 60 yaş üzeri bireylerin teknolojiye erişimini artırmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyor. Proje, genç gönüllülerin katkısıyla kuşaklar arası etkileşimi güçlendiriyor.

Denizli'de 60 yaş üzeri bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi, aktif ve başarılı yaşlanmayı desteklemeyi hedefleyen "Dijital Köprüler" projesi hayata geçirildi.

Türkiye'de aile yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, İletişim Fakültesi gönüllü öğrencileri tarafından yürütülecek olan "Dijital Köprüler" adlı sosyal sorumluluk projesi hazırlandı.

Temel amacı, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmek, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek ve teknoloji kullanımında erişilebilirlik düzeyini artırmak olan Dijital Köprüler projesi, Türkiye genelinde 60 yaş üzeri bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi, aktif ve başarılı yaşlanmayı desteklemeyi hedefleyen bir sivil toplum girişimi olarak hayata geçirildi.

Akademisyenler ve gönüllü öğrencilerin koordinasyonunda yürütülen proje, söyleşilerle başlayıp; ardından sosyal medya kullanımı, dijital güvenlik ve günlük teknolojik araçlardan yararlanma gibi alanlarda uygulamalı atölyelerle devam etti. Genç katılımcılar, sosyal medya platformları hakkında 3YAK öğrencilerine bilgi verdi ve sorularını cevapladı. Proje süresince genç katılımcılar, yaş almış bireylerin teknolojiye uyum süreçlerine destek olurken, aynı zamanda onların yaşam deneyimlerinden yararlanarak iki yönlü bir öğrenme ortamı oluşturdu. Böylece etkinlik, yalnızca teknik bilgi aktarımını değil; aynı zamanda kuşaklar arası dayanışmanın, toplumsal bütünleşmenin ve karşılıklı öğrenme kültürünün güçlendirilmesinin örneği oldu.

Dijital Köprüler projesi, 2025 Aile Yılı'nın amaçları doğrultusunda toplumsal bağların güçlendirilmesine katkı sunan örnek bir iş birliği modeli olarak konumlandı. Bu çalışma teknoloji ile insanı, gençlik ile deneyimi ve akademik bilgi ile toplumsal sorumluluğu bir araya getiren bütüncül bir yaklaşım sundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.