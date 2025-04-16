Denizli'de Beton Prefabrikasyonu Paneli Gerçekleştirildi

Denizli OSB'de inşaat sektörünün geleceği 'Beton Prefabrikasyonu' konuşuldu

DENİZLİ - Denizli Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğinde DOSTEK Koleji ev sahipliğinde "Endüstriyel Yapım Teknolojisi: Beton Prefabrikasyonu Paneli" gerçekleştirildi.

DOSTEK Koleji Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ilk etkinlik olma özelliği de taşıyan Panele; Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Seyhun Türk, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Yaymanoğlu; "Bölgemize değer katan DOSTEK Kolejimize kazandırdığımız Konferans Salonumuzda ilk etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. İnşaat Mühendisleri Odamızla ve değerli hocalarımızla düzenlediğimiz panelimizin prefabrikasyon alanına önemli bir ışık tutacağına inanıyoruz. Panelde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ise "İnşaat Mühendisleri Odamız ve Organize Sanayi Bölgemizin organizasyonunda gerçekleşen etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Genç meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmelerine imkan sunan bu tür organizasyonları önemsiyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Panelin Moderatörlüğünü gerçekleştiren İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Seyhun Türk; "Panelimizin odağında yer alan prefabrik beton sistemleri, hem yapım sürecinin hızlandırılması hem de kalite kontrolünün fabrika ortamında daha güvenli şartlarda sağlanabilmesi açısından büyük avantajlar sunmaktadır. Deprem güvenliği, işçilik kalitesi, maliyet yönetimi ve kaynak optimizasyonu gibi çok sayıda mühendislik kriteri açısından prefabrikasyon teknolojisi geleceğin yapı üretim modelleri arasında kendine güçlü bir yer edinmektedir. Tüm bu konu başlıklarını ele alacağımız panelimizde bizlere destek veren Denizli OSB Müdürlüğümüze, DOSTEK Kolejimize, değerli öğretim üyelerimize ve değerli katılımcılarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Panelde; İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Murat Şenel yaptıkları sunumlarla katılımcıları beton prefabrikasyonu hakkında bilgilendirdi.