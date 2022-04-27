PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli' de bayram denetimleri başladı

DENİZLİ - Ramazan ayında olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesi denetimlerin artırıldığı Pamukkale'de, gıda üretimi yapan fırınlar, pastaneler, tatlı imalathanelerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi başlattığı denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde ekmek fırınları, unlu mamuller, tatlıcı, bakkal ve marketlerin tamamını denetleyen ekipler, ilçe halkının gönül rahatlığı ile Ramazan ve bayram alışverişini gerçekleştirebilmesini hedefliyor. Pamukkale Zabıta Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde, işyeri açma ve çalıştırma belgesi, fahiş fiyat, etiket uygunluğu, gramaj kontrollerinin yanı sıra genel temizlik kuralları, personel temizliği, iş yeri ve imalathanelerin hijyeni gibi konularda denetimlerden geçirildi. Denetimler sonucunda; kurallara aykırı bulunan işyerleri hakkında yasal işlemler yapılıyor.

"Ramazan alışverişi yapabileceği noktaları sıkı bir şekilde denetliyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin talimatları ile sıklaştırılan denetimlerin amacı halk sağlığını korumak. Başkan Avni Örki, konuyla ilgili olarak, "Pamukkaleli vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Halk sağlığı önceliklerimiz arasında. Yıl içinde düzenli olarak devam eden denetimlerimizi, özellikle Ramazan Ayı ve bayramlar öncesinde yoğunlaştırıyoruz. Ekiplerimiz, gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerindeki koşulları en ince detayına kadar bakıyor. İmalathaneler, fırınlar, tatlıcılar gibi vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde Ramazan alışverişi yapabileceği noktaları sıkı bir şekilde denetliyoruz. Amacımız, halk sağlığını korumak. Halkımız, ilçemiz sınırları içinde gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilsinler istiyoruz. Denetimlerimiz, Ramazan ayında ve bayram öncesinde olduğu gibi bayram sonrası da sürecek" dedi.