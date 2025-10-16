Haberler

Denizli'de 800 Kilo Orkinos Balığı İkramı Etkinliği Düzenlendi

Denizli'de 800 kiloluk dev orkinos balığı yakalayan işadamı Alptuğ Önal, bunu çalışanları ve sevdiklerine ikram etti. 'İyiliği Paylaşma Hareketi' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, orkinos balığı çeşitli pişirme teknikleriyle katılımcılara sunuldu. Etkinlik, önemli isimlerin katılımıyla büyük ilgi gördü.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 800 kiloluk dev bir orkinos balığı yakalayan işadamı Alptuğ Önal, avını çalışanları ve sevdiklerine ikram etti.

Denizli'de, Önallar Gıda tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Orkinos İkramı etkinliğinde, 800 kilo orkinos balığı vatandaşlara sunuldu. "İyiliği Paylaşma Hareketi" kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, farklı pişirme teknikleriyle hazırlanan orkinos lezzetleriyle büyük ilgi gördü.

Etkinlikte, orkinos balığı ızgara, noodle'lı ve sushi gibi çeşitli şekillerde katılımcıların beğenisine sunuldu Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı gibi önemli isimler de etkinlikte yer aldı.

Önallar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Alptuğ Önal, açılış konuşmasında, bu etkinliği iyilik sofrası olarak tanımlayarak, "Paylaştıkça çoğalırız. Bu sofrada sadece balık değil, sevgi ve dayanışma da var" dedi.

Etkinlik özellikle çocuklar ve gençler için orkinosun farklı tatlarını deneyimleme fırsatı sundu. Önallar Gıda yetkilileri, bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda orkinos festivali adıyla daha kapsamlı şekilde devam ettirilmesini hedefliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel


