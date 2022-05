Denizli'de 4 Yıldır Süren 'Zeytinli Bahçe' Davası Sonuçlandı, Kazanan Mahalle Halkı Oldu - Haberler

AYHAN ÇİMENDAĞ

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi mahallesinde bulunan ve 'Zeytinli Bahçe' olarak bilinen yeşil alanda akaryakıt istasyonu açmak istedi. Bu karara tepki gösteren mahalle sakinleri, İnanç Özden önderliğinde "Bir fidan da sen dik" kampanyası başlatarak bin 700 imza topladı ve dava açtı. Özden, "Dört yıllık bir mücadele verdik. İdare mahkemesini, bölge mahkemesini kazandık. Şu anda da Danıştay'ı kazandık. Şu an davamız bitti gözüküyor. Artık mahalle halkımız da Denizli de bu güzel haberi aldı" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Servergazi'deki Zeytinli Bahçe'de akaryakıt istasyonu açılmasına ilişkin imar planı değişikliği, ilk olarak Denizli İdare Mahkemesi'ne taşındı. İdare Mahkemesi, mahalle sakinlerinin açtığı davada söz konusu imar planı değişikliğinin iptaline karar verdi. Bu karar üzerine Büyükşehir Belediyesi, konuyu bir üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne götürdü. İzmir Bölge İdare Mahkemesi de aynı yönde karar verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu karara da itiraz ederek konuyu Danıştay'a taşıdı. Yaklaşık dört yıl süren mahkeme süreçlerinin ardından Danıştay da kararını verdi.

DANIŞTAY, BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NİN KARARINI ONADI

Danıştay kararında, "İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nce verilen 12/07/2008 tarih ve E: 2018/232, K: 2018/734 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından anılan kararın onanmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesini teminen, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine 24/03/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi" denildi.

"MAHALLE HALKI OLARAK ÇOK MUTLUYUZ"

Mahalle sakinleri adına yaklaşık dört yıldır dava sürecini takip eden İnanç Özden, Danıştay kararını ve süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Açıklanan kararla birlikte artık parklarına kavuşacaklarını belirten Özden, "2018 yılında başlamış olduğumuz mücadele bugün itibariyle sona erdi. Servergazi Belediyesi'nde Büyükşehir'e bağlı olan 'Zeytinli Bahçe' olayında davamızı kazandık. Bugün itibariyle onandı. Mahalle halkı olarak çok mutluyuz. İnşallah artık parkımıza kavuşacağız. Büyük bir çaba sarf ettik. İmzalar topladık. Sonuçlanması bize de bir onur verdi, gurur verdi. İnşallah bundan sonrası daha güzel olacak" dedi.

"PARKIMIZA KAVUŞMAK İÇİN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE MÜRACAAT YAPACAĞIZ"

Dört yıllık mücadeleyi kazandıklarını ve parka kavuşmak için Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat edeceklerini belirten İnanç Özden, şunları söyledi:

"Denizli Büyükşehir Belediyesi, Zeytinli Bahçe'ye petrol ofisi açmak istiyordu. Biz, düzenleme ortaklık payı (DOP) bölgesi olduğundan üzerine gittik ve burada benzinlik açılamayacağını özellikle vurgulamak istedik. Dört yıllık bir mücadele verdik. İdare mahkemesini, bölge mahkemesini kazandık. Şu anda da Danıştay'ı kazandık. Şu an davamız bitti gözüküyor. Artık mahalle halkımız da Denizli de bu güzel haberi aldı. Şu anda parkımıza bir an önce kavuşmak için de Büyükşehir Belediyesi'ne müracaatımızı yapacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin bir anda bu kararı çıkartması bizde de büyük bir şaşkınlık yarattı. Özellikle mahalle içerisinde evlere yakın olması ve karşı arazinin Milli Eğitime bağlı bir okul arazisi olmasına rağmen bu kararı almaları bizi büyük bir üzüntüye sevk etti. Çabamız bu yöndeydi ama şu anda artık sonuç verdi. Avukatımız bize her şeyin bittiğini söyledi. Şu anda sevinçli haberi kutlayacağız. Servergazi'nin en büyük ve en önemli arazilerinden bir tanesi. Bakıldığında Denizli içerisinde Çamlık bölgesinden sonra en değerli arazi olarak geçiyor."

