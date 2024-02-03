Denizli'de 2023 yılında 1 milyon 77 bin araç kontrol edildi

Denizli'de geçen yıl meydana gelen kaza sayısı, 2022'ye göre yüzde 10 arttı

DENİZLİ - Denizli'de geride kalan 2023 yılı içerisinde polis sorumluluk bölgelerinde yapılan trafik denetimlerinde, 1 milyon 77 bin 834 aracın kontrol edildiği belirtildi. Artan araç ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak kaza sayılarının ise 2022'ye göre yüzde 10 arttığı öğrenildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve trafik kazalarının en aza indirilmesi için il genelinde denetimlere aralıksız olarak devam ediliyor. Başta şehirlerarası bağlantı yolları olmak üzere kentin ana arterlerinde yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere göz açtırılmıyor. Havadan dron ekibinin de destek verdiği denetimlerde, kusurları tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanıyor.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Denizli'nin birçok farklı noktasında aralıksız olarak devam eden denetimler kapsamında 2023 yılında il genelinde 1 milyon 77 bin 834 araç kontrolü yapıldı. Kural ihlali, kusur ya da eksikleri tespit edilen 396 bin 544 araca cezai işlem uygulandı. Eksiklik tespit edilen 9 bin 545 araç ise trafikten men edildi.

Denizli'de polis sorumluluk alanında artan nüfus ve araç sayısı ile birlikte trafik kazalarında, 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 10 oranında bir artış meydana geldi. Trafik kazalarının önüne geçilmesi için uygulama, kontrol ve denetim sayılarının arttırıldığı, özellikle teknolojik dron, EDS, KGYS kameraları ve PTS denetim faaliyetlerine ağırlık verildiği kaydedildi.