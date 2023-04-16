Denizli Büyükşehrin gönül sofrası Sevindik'te kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar sofrası bu kez Sevindik Mahallesi'nde kuruldu. Sevindik Mahallesi'nde yazdıkları hizmet destanını anlatan Başkan Zolan, "Birlikte el ele, gönül gönüle verdiğimizde bu güzellikler inşallah artarak devam edecek" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları devam ediyor. Bu çerçevede Sevindik Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin Ramazanlarını tek tek tebrik eden Başkan Zolan vatandaşlarla birlikte dua edip orucunu açtı. Başkan Zolan iftar sonrası yaptığı konuşmada davetlerini kabul ederek iftar programına katılan tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Ramazan ayının sonuna yaklaştıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Allah'ım dualarımızı, ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Herkes birbirini dua etsin, ihtiyaç sahiplerine gücümüz oranında sahip çıkalım. Çünkü biz biriz, beraberiz" diye konuştu. 11 ili etkileyen depremin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak afet bölgesine giderek yaraları sarmaya başladıklarını anlatan Başkan Zolan, "Gerçekten bölgede büyük bir yıkım ve acılar yaşandı. Ama milletimiz de seferber oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatı ve kararıyla tüm bakanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve bizler bütün yüreğimizle orada hizmet ettik, yaraları sarmaya çalıştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Nisan'da Denizli'de

Sevindik Mahallesi'nin geçmiş ile bugününün kıyaslandığında çok yol kat edildiğine değinen Başkan Zolan, bölgeyi doğalgaza kavuşturduklarını, bunun yanında altyapıya, üstyapıya çok büyük yatırımlar yaptıklarını anlatarak, "Bugün baktığımızda sıkıntılar çok çok geride kaldı. Biz cesaret ettik, siz destek verdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte el ele, gönül gönüle verdiğimizde bu güzellikler inşallah artarak devam edecek" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 16.30'da Denizli'ye gelerek 29 Ekim Bulvarı'nda vatandaşlara sesleneceğini müjdeleyen Başkan Zolan, tüm vatandaşları bu buluşmaya davet ederek, "Ben tekrar Ramazanınız tebrik ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ