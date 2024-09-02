DENİZLİ (İHA) – Denizli, Muğla ve Uşak illerine ait dosyaların istinaf incelemesini yapacak olan Denizli Bölge Adliye Mahkemesi hizmete girdi.

2 Eylül 2024 tarihi itibariyle hizmete giren, Denizli ile birlikte Muğla ve Uşak illerine ait dosyaların istinaf incelemesini yapacak olan Denizli Bölge Adliye Mahkemesinde 2024-2025 adli yıl açılışı nedeni ile tanışma programı düzenlendi. Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ile Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erkan Ataman, görevlerine yeni başlayan daire başkanları, üye hakimler, cumhuriyet savcıları ve personele yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak görevlerinde başarılar diledi.

5 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplam 10 daireden oluşan Denizli Bölge Adliye Mahkemesinde görev yapan yaklaşık 200 personel, tanışma programının ardından görevlerine başladı. - DENİZLİ