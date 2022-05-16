Denizli, 19 Mayıs coşkusunu Büyükşehir ile yaşayacak - Haberler

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Kıraç konseri düzenleyecek. Başkan Zolan, 19 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de Pamukkale Üniversitesi Kampüsü Festival Alanı'nda düzenlenecek konsere tüm Denizlilileri davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Denizli'de coşku içinde kutlanması için konser programı düzenleyecek. 19 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 21.00'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kampüsü Festival Alanı'nda düzenlenecek konser programında Türk rock müziğin başarılı ismi Kıraç sahne alacak. Ünlü sanatçı Kıraç, kendine has yorumuyla sevilen şarkılarını Denizlililer için seslendirecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin yeniden doğuşunu simgelediğini belirterek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadele sonucunda ilelebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu söyledi.

Başkan Zolan'dan konsere davet

Türk milletinin yedi düvele karşı verdiği varoluş savaşını birlik ve beraberlik şuuruyla kazandığını vurgulayan Başkan Zolan, "Bu ruhu, bu cennet vatanı asla yitirmeden gelecek nesillere bırakacağız. Bu kutlu günün şehrimizde dolu dolu yaşanması için bayram coşkusunu 19 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de PAÜ Kampüsü Festival Alanı'na taşıyacağız. Burada düzenlenecek konsere tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Özellikle gençlerimize unutamayacakları bir akşam yaşatmak istiyoruz. Şimdiden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelede yer alan ecdadımızı rahmetle anıyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel