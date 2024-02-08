Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 31 Bin Öğrenciye Eğitim Verildi

Türkiye'nin kendi alanında ilk kalite belgesine sahip kurumu olan Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 31 bin 210 öğrenciye bilgilendirme eğitimi verildi.

5 Temmuz'da 2013 yılında faaliyete geçen ve günde yaklaşık 3 bin 500 çağrının karşılandığı Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi'nden (AÇM) günlük yaklaşık bin vakanın yönetildiği belirtildi. Denizli 112 AÇM, 2013 yılında aldığı kalite belgesiyle, Türkiye'de kendi alanında ve kamu kuruluşları arasında bu belgeye sahip ilk kurum oldu. Denizli 112 AÇM, 112 farkındalığını artırmak amacıyla ilkokul, ortaokul, anasınıfı ve yaz Kur'an kurslarında 31 bin 210 öğrenciye bilgilendirme eğitimleri düzenleyip, tanıtım materyalleri dağıtımı yaptı.

Denizli 112 AÇM'nin kendi alanında eğitim çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Yardımcısı Vekili Celalettin Cantürk, "Çağrı karşılayıcı, çağrı yönlendirici, teknisyen, idari personel yanı sıra, çeşitli il ve kurumlara da eğitimler verilmektedir. Avrupa'da ve Türkiye' de, 112 Tek Acil Numarasının tanıtımını yapmak ve farkındalık düzeyini arttırmak için her yıl 11 Şubat '112 Günü' olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda Denizli 112 Acil Çağrı merkezinde ve ekiplerde özveri ile görev yapan tüm personelin gününü kutlarım" dedi. - DENİZLİ