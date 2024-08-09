Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığına yeni atama yapıldı

Resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığına Osmaniye'de konuşlu 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar atandı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle birlikte Kara Kuvetlerinde 117, Deniz Kuvvetlerinde 32 amiral, Hava Kuvvetlerinde ise 38 generalin görev yerleri belli oldu. Geçen yıl Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Ozan Nas, 6. Kolordu Kurmay Başkanı olarak atanmasının ardından Osmaniye'de konuşlu 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar, Denizli'ye atandı. Çalışkanlar, geçen yıl Yaş kararlarıyla Tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. - DENİZLİ