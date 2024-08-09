Üye Girişi
Haberler

Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığına yeni atama yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığına Osmaniye'de konuşlu 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar atandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atamaları yapıldı.

Resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığına Osmaniye'de konuşlu 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar atandı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle birlikte Kara Kuvetlerinde 117, Deniz Kuvvetlerinde 32 amiral, Hava Kuvvetlerinde ise 38 generalin görev yerleri belli oldu. Geçen yıl Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Ozan Nas, 6. Kolordu Kurmay Başkanı olarak atanmasının ardından Osmaniye'de konuşlu 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar, Denizli'ye atandı. Çalışkanlar, geçen yıl Yaş kararlarıyla Tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tuğgeneral Osmaniye Komando denizli Yerel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title