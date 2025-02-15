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Denizlerin Korunması İçin Eğitim Verildi

Denizlerin Korunması İçin Eğitim Verildi
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizlerdeki çevresel sorunlar hakkında öğrencilere eğitim düzenleyerek, deniz çöpleri, sucul istilacı türler ve hayalet av araçlarının etkilerini anlattı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denizleri tehdit eden çevresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla 'Deniz Çöpleri, Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları' konulu eğitim düzenlendi.

Eğitimde, 'Deniz Çöpleri, Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları' konuları ele alındı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere denizlerdeki plastik atıkların ve diğer çevresel kirliliğin deniz ekosistemine verdiği zararlar anlatıldı. Eğitimde, denizlere zarar veren istilacı türler ve terkedilmiş av araçlarının (hayalet ağlar) deniz canlılarına nasıl tuzak kurduğuna dair örnekler verildi. Öğrencilere, bu çevresel sorunlarla mücadele etmenin yolları, denizlerin korunmasının önemi ve bu konuda yapılması gerekenler interaktif etkinliklerle pekiştirildi. Eğitim programının kazanımı açısından öğrencilere sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda denizlerin korunması konusunda toplumsal bilinç arttırılması amacıyla çevrelerinde ve ailelerinde de farkındalık oluşturmak için bilgilendirmeler yapmaları da teşvik edildi.

İlk etapta üç okulda 188 öğrenciye verilen bu eğitimlerin, 2025-2026 eğitim dönemi boyunca devam edeceği ve denizlerin korunmasına yönelik bilinçli nesiller yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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