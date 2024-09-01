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Denizlerde av yasağı sona erdi, Ordu'da balıkçı tezgahları palamut ile şenlendi

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Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona erdi. Balıkçılar yeni sezonun ilk balığı olan palamutu avladı. Fatsa ilçesindeki balıkçılar palamutun bol miktarda tutulmasıyla tezgahlarının şenlendiğini söyledi.

Denizlerde av yasağının sona ermesi ile Ordu'da balıkçı tezgahları palamut ile şenlendi.

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar yeni sezonun ilk balıklarını avladı. İlk avda palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü. Avlanılan ilk balıklar, sabahın erken saatlerinde satıldı. Fatsa ilçesindeki balıkçılar da palamutun bol miktarda tutulması ile tezgahlarının şenlendiğini söylediler.

Fatsa'da balıkçı Uğur Aygün, palamudun bol olduğunu ve tanesini 100 TL'den sattıklarını ifade ederek, sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Sezonun ilk palamudunu satın alan Murat Serin isimli vatandaş ise, "Uzun süren bir aradan sonra sofralarımız taze balık ile şenlenecek. Fiyatları ise şu an için normal. İleriki günlerde fiyatlar daha da düşerse herkes balık yer" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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