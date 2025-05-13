Denizkurdu-II/2025 Tatbikatında Helikopter Acil İniş Yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Antalya açıklarında Deniz Kuvvetleri'ne ait bir SH-70 helikopterinin teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı : "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel