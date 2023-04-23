Denizin dibinde Türk Bayrağı açtılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıldönümü denizin dibinde Türk Bayrağı açarak kutladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 dalgıç Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlar Önder Diktaş, Serap Metintürk ve Necmettin Coşkun deniz dibinde TBMM'nin açılışının 103.yıldönümü nedeniyle Türk Bayrağı açtı. Dalgıçların Türk Bayraklarıyla deniz dibinde adeta geçiş yaparken bayraklarla yüzen balıklarda muhteşem görüntüler oluşturdu.

Dalış okulu sahibi Önder Diktaş yaptığı açıklamada her yıl milli bayramları deniz dibinde farklı etkinlikler yaparak kutladıklarını anlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. Yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını da ifade eden Diktaş "Bu yıl gösteride 3 dalgıç yer aldık. Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 5 metre derinlikte Türk Bayrağı açtık. Deniz dibindeki balıklarda Türk bayrağı önünde güzel bir görüntü oluşturdu. Biz de ekip olarak tüm çocuklarımızın bayramını kutluyoruz" dedi. - MUĞLA