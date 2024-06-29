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Denizin Altında Romantik Evlilik Teklifi

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Ordu'da sağlık görevlisi Sefa Türel, nişanlısına denizin altında evlilik teklifi yaparak 'evet' cevabını aldı. Dalış kulübü sahibi ve eğitmeni tarafından kaydedilen bu özel an, çiftin unutulmaz bir deneyim yaşamasını sağladı.

Ordu'da, Sefa Türel isimli sağlık görevlisi, nişanlısına denizin altında romantik bir evlilik teklifi yaptı, aldığı cevap ise 'evet' oldu.

Tokat'ta görevli sağlık personelleri Adanalı Sefa Türel (27) ile Ordulu Damlanur Sarı (27), görev yaptıkları Tokat'ta tanıştı. Bir süre sonra nişanlanan çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sefa Türel, nişanlısına evlilik teklifi yapmak için sıra dışı bir yol izleyerek, denizin altını tercih etti. Bunun için ilk olarak Ordu Dalış Kulübü ile iletişime geçti. Sonrasında nişanlısını Perşembe ilçesine davet eden Türel, dalış eğitmeni Hakan Güney ile birlikte Karadeniz'in mavi sularında dalış yaptı.

Pankarttaki yazı dikkat çekti

Bu esnada denizin dibinde üzerinde "Benimle evlenir misin? Evet ise sarıl, hayır ise oksijenimi kes" yazılı pankart açıldı. Damlanur Sarı'nın pankartı fark etmesi üzerine Türel yüzüğü takarak, evlilik teklifini gerçekleştirdi, aldığı cevap ise 'evet' oldu. O anlar ise dalış kulübü sahibi ve eğitmeni Hakan Güney tarafından kayda alındı.

"Çok güzel bir anı bıraktı"

Evlilik teklifi için bir süre düşündüğünü ve nişanlısı Ordu'da olduğu için böyle bir teklif yapmak istediğini söyleyen Sefa Türel, "Biz çok keyif aldık, suyun altında bizim için hem çok güzel bir deneyim de oldu, hem de çok güzel bir anı bıraktı" diye konuştu.

"Çok güzeldi"

Tokat'ta sağlık personeli olan Damlanur Sarı, beklemediği bir anda ve beklemediği bir yerde evlilik teklifi aldığını belirterek, "Benim için de çok güzel bir deneyimdi, üstelik evlilik teklifini de aldım, çok güzeldi" ifadelerine yer verdi.

Dalış Eğitmeni Hakan Güney ise "Bu güzel ve mutlu günlerinde bizleri de aralarına aldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Biz onları çok mutlu gördük, inşallah mutlulukları devam eder. Çok tatlı çiftimizin evlilik teklifi anlarına biz de şahit olduk" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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