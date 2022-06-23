Ferdinand'a özendi...Denize düşen kurbanlık boğa vatandaşlar tarafından böyle kurtarıldı

RİZE - Rize'de kurban pazarından kaçarak denize düşen kurbanlık boğa vinç yardımıyla sudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Olay Rize'nin İyidere ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede kurban pazarından kaçan boğa bir süre kaçtıktan sonra denize düştü. Denizin akıntısıyla Lojistik Liman Projesi için yapılan dolgu sahasına kadar sürüklenen boğayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla danayı düştüğü denizden kurtarmak için seferber oldu. Vinç yardımıyla denizden çıkartılan kurbanlık boğa sahibine geri teslim edildi. Ekiplerin ve vatandaşların kurbanlık boğa kurtarma çabaları cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.