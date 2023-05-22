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Denize düşen köpeği bekçiler fark etti

Denize düşen köpeği bekçiler fark etti

Yerel Haberler

Sinop'ta gece saatlerinde denize düşen köpeği bekçiler fark etti.

Sinop'ta gece saatlerinde denize düşen köpeği bekçiler fark etti. Bitkin düşen köpek uzun uğraşlar sonucu tekneyle kurtarıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler, gece devriyesinde bulundukları sırada denize düşen bir köpek fark etti. Yorgun düşen ve boğulma tehlikesi geçiren köpek kıyıdan alınamayınca vatandaşlardan yardım istendi. Bir tekneyle yaklaşılan köpek, uzun uğraşlar sonucunda suyun içinden alınarak kıyıya çıkarıldı. Özgürlüğe kavuşan köpeğin karaya çıktıktan sonraki yaşam sevinci görenlere duygu dolu anlar yaşattı. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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