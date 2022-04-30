Deniz polisi Van Gölü'nde poşete dolanan yaralı ebabil kuşunu kurtardı - Haberler

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Deniz polisi Van Gölü'nde poşete dolanan yaralı ebabil kuşunu kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Deniz polisi Van Gölü'nde poşete dolanan yaralı ebabil kuşunu kurtardı

Van'da, Akdamar Badem Çiçeği Festivali'nde devriye görevini yapan deniz polisi, Van Gölü üzerinde poşete dolanan yaralı ebabil kuşunu kurtardı.

VAN (İHA) - Van'da, Akdamar Badem Çiçeği Festivali'nde devriye görevini yapan deniz polisi, Van Gölü üzerinde poşete dolanan yaralı ebabil kuşunu kurtardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "28 Nisan 2022 günü Akdamar Badem Çiçeği Festivali kapsamında Akdamar Adası'nda görev alan deniz polisimiz, devriye görevini sürdürdüğü esnada Van Gölü üzerinde ebabil kuşunun atık bir poşete dolanmış halde olduğunun görülmesi üzerine Deniz Polisi görevlilerimiz tarafından kurtarılmış, yaralı olduğu görülen ebabil kuşu, tedavi merkezine iletilmek üzere Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Polisine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın İOS ve android için ücretsiz olan 'HAYDİ' uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyerek uygulama üzerinden hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunması, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik devam eden kararlı mücadelemizi daha da güçlü kılacaktır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Akdamar Adası, Van Gölü, Nisan, Van, Yerel, Haberler

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