Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA - Haberler

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR'un daha teslim edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR'un daha teslim edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, TUSAŞ tarafından geliştirilerek üretilen yerli İnsansız Hava Araçları ANKA-S ve AKSUNGUR'un teslimatlarına bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. (TUSAŞ) tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretimi sağlanan yerli İnsansız Hava Araçları (İHA), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talepleri doğrultusunda peyderpey envantere girmeye devam ediyor. - ANKARA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı, Simurg, Yerel, Haberler

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