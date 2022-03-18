Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni - Haberler

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Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenleri sonrasında Çanakkale Boğazı açıklarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler resmi geçit törenine katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenleri sonrasında Çanakkale Boğazı açıklarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler resmi geçit törenine katıldı.

Tören sonrası seyir terasına gelen protokol üyeleri, burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin geçiş törenini izledi. Geçiş töreninde Türk Donanması'nın yüzer unsurları büyük alkış aldı. - ÇANAKKALE

Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni

Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni

Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni

Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Boğazı, 18 mart, Tören, Yerel, Haberler

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