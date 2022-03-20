Deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı - Haberler

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Deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı da ortaya çıktı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı da ortaya çıktı.

Burhaniye'de son günlerde denizin çekilmesi üzerine 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Limanın taşları birer birer ortaya çıkarken, çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye sebep odu. Sahilde yürüyen 60 yaşındaki Kemal İşi, "Devamlı buralara yürümeye geliyorum. Bugün denizin çok çekildiğini gördük. 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Bu, inşallah deprem habercisi değildir. Denizin çekilmesi bizi bayağı heyecanlandırdı. Normal bir şey midir onu da bilmiyorum" dedi. - BALIKESİR

Deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

Deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

Deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

Deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir, Liman, Yerel, Haberler

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