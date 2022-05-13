Dengesini kaybedip yükseklikten düşen adamı böğürtlen dalları kurtardı - Haberler

Dengesini kaybedip yükseklikten düşen adamı böğürtlen dalları kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında oturup dinlenirken dengesini kaybeden şahıs, 2 metreden aşağıya düşerken, ırmağa yuvarlanmaktan böğürtlenlere takılarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesinde meydana geldi. Irmak kenarı yaya köprüsü yakınlarında bir vatandaşın ırmağa düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen kurtarma ekibi, 2 metreden aşağıya düşen ve başından yaralanan şahsı, düştüğü yerden sedye yardımıyla çıkarırken, adının A.D. olduğu belirlenen şahıs, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Manavgat Kaymakamlığında çalışan A.D.'nin Cuma namazı çıkışında kaymakamlığa dönerken aşırı sıcaktan dolayı ırmak kenarında dinlenmek için oturduğu, dengesini kaybederek düştüğü bildirildi.