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Denetimli Serbestlikten Camilere Temizlik Hizmeti

Denetimli Serbestlikten Camilere Temizlik Hizmeti
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Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle yükümlülerle üç camide temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Blıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 01-07 Ekim "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlülerle birlikte Bandırma, Erdek ve Gönen'de üç camiye temizlik ve bakım hizmeti gerçekleştirdi.

Bandırma Haydar Çavuş Camii, Gönen Esentepe Camii ve Erdek Piri Reis Camii'nin temizlik ve çevre düzenlemelerinin yapıldığı etkinlikte, yükümlüler camilerin iç ve dış temizliklerini gerçekleştirdi. Çalışmanın sonunda, yükümlülere Manevi Rehberlik Birimi ve Bandırma Müftülüğü'nünkatkılarıyla hazırlanan hediye paketleri takdim edildi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, gerçekleştirilen etkinlikle, yükümlülerin topluma faydalı olmalarını, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmelerini ve manevi değerlere sahip çıkmalarının amaçlandığını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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