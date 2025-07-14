Denetimli Serbestlik yükümlülerinden şehitliğe anlamlı ziyaret

Denetimli Serbestlik yükümlülerinden şehitliğe anlamlı ziyaret
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, milli birliğin simgesi olan 15 Temmuz'u anmak amacıyla Manisa Şehitliği'ni ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, milli birliğin simgesi olan 15 Temmuz'u anmak amacıyla Manisa Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret programında, şehit kabirleri tek tek dolaşılarak dualar okundu. Şehitlikte yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz gecesi yaşananlar hatırlatılarak, şehitlerin fedakarlıkları ve vatan sevgisi üzerine konuşmalar yapıldı.

Etkinlik, yükümlülerin şehitlerin ruhuna Fatiha okumasıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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