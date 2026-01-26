Bolu'da denetimli serbestlik yükümlüleri okulları temizledi

Bolu'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, kamu yararına çalışma projesi kapsamında yarıyıl tatilinde okulların temizlik ve bakımını gerçekleştirdi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda, eğitim kurumlarının ikinci döneme hazırlanması için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, kentteki 3 okulda çalışma yürüttü.

Yarıyıl tatili boyunca Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu Fen Lisesi'nde görev alan yükümlüler, okulların kapılarını öğrencilere hazır hale getirmek için yoğun mesai harcadı. Çalışmalar kapsamında sınıflar, koridorlar, lavabolar ve okul bahçeleri başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları temizlenerek hijyenik hale getirildi. - BOLU