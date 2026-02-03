Haberler

Muş'ta denetimli serbestlik yükümlülerinden okullara destek

Güncelleme:
Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek öğrencilerin yeni döneme sağlık ve hijyenik bir ortamda başlamasını sağladı.

Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yarıyıl tatilinde 6 okulun temizlik, bakım ve onarımı yapılarak yeni döneme hazır hale getirildi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında "kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma" yükümlülüğü bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların bakım ve temizliğine destek verdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen çalışma ile öğrencilerin bulunmadığı dönemde 6 okulda kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Sınıflar, koridorlar ve ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlenerek eğitim ortamları yeni döneme hazır hale getirildi. Denetimli serbestlik personelinin gözetiminde yürütülen faaliyetle hem öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmesi amaçlandı hem de yükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik rehabilitasyon sürecine katkı sağlandı.

Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk projelerinin devam ederek, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik benzer çalışmaların ilerleyen dönemlerde de sürdüreceklerini bildirdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
