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Denetimli Serbestlik Mahkûmları Regaip Kandili Öncesi Dursun Fakih Türbesi'nde Temizlik Yaptı

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Bilecik'te denetimli serbestlik mahkumları, Dursun Fakih Türbesi'nde yaklaşan Regaip Kandili öncesi temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bilecik'te denetimli serbestlik mahkümlarından yaklaşan Regaip Kandili öncesi Dursun Fakih Türbesinde temizlik yaptı.

Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı aynı zamanda Şeyh Edebali Hazretlerinin damadı, Osmangazi'nin bacanağı Dursun Fakih Türbesi ile çevresinin mahkümlar bakım ve temizlik yaptı. Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün açıklamasında, "Ecdadımızın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarının günümüze yansımalarından olan, denetimli serbestlik sistemi, topluma güven, bireye umut parolasıyla adaletin izinden yürümeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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