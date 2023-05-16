Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Dene Yap Atölyesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, Gençlik Haftası çerçevesinde Gençlik Merkezi'nde gençlerimizle bir araya geldi. Vali Kızılkaya, Hazırlanan resim sergisini ve gençlerimizin eğlenirken öğrendiği Dene Yap Atölyesini inceledi. Kızlkaya, "Bizim tüm işimiz gençlik. Bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda, ülke kalkınmasını sağlayacak olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, aynı zamanda Dünya bilim standartlarını yakalamış ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak, yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Yüce Milletimiz bu konuda gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır" dedi. - BİLECİK