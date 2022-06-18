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Demre'de KADES uygulaması tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Demre'de KADES uygulaması tanıtıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde jandarma ekipleri, bölgede bulunan vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Antalya'nın Demre ilçesinde jandarma ekipleri, bölgede bulunan vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Demre İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte bölgede bulunan vatandaşlara KADES uygulaması tanıtım faaliyeti icra edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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