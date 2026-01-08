Halep'teki Çatışmalar Tunceli'de Protesto Edildi

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Demokratik Kurumlar Platformu, Suriye'nin Halep kentinde Suriye Arap Ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalara ilişkin basın açıklaması yaptı. DEM Parti Tunceli İl Eş Başkanı Özcan Ateş, "Kürtleri hedef alan bu saldırılar Suriye'nin geleceğine dair olası siyasi uzlaşma zeminlerini dinamitlemektedir. Aynı zamanda Türkiye'de devam eden barış ve demokratik toplum sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır" dedi.

Suriye'nin Halep kentinde Suriye Arap Ordusu ile SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin Tunceli'de Demokratik Kurumlar Platformu tarafından açıklama yapıldı. Açıklamayı okuyan DEM Parti Tunceli İl Eş Başkanı Özcan Ateş şunları söyledi:

"Saldırıların tam da SDG'nin Suriye Ordusu'yla entegrasyonu ve siyasi çözüm arayışlarının tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmesi son derece manidardır. Bu durum yaşananların çözüm ihtimalini sabote etmeyi amaçlayan, çözüm karşıtı odaklar tarafından bilinçli biçimde kışkırtıldığını göstermektedir. Kürtleri hedef alan bu saldırılar Suriye'nin geleceğine dair olası siyasi uzlaşma zeminlerinin de dinamitlemektedir. Aynı zamanda Türkiye'de devam eden barış ve demokratik toplum sürecini olumsuz etkileyeceği açıktır.

"Uluslararası güçleri, Birleşmiş Milletleri ve ilgili tüm aktörleri izleyici konumdan çıkmaya çağırıyoruz"

Rojava'ya yönelik düşmanca tutum SDG'nin entegrasyon ve çözüm yönündeki çabalarlarını zayıflatmayı, bölgesel barış ihtimalini sabote etmeyi amaçlamaktadır. Çözüm karşıtı güçler savaşı derinleştirerek haklar arasındaki demokratik ve barış gelecek ihtimalini yok etmek istemektedirler. Suriye halklarının haklarını korumakta kararlıyız. Uluslararası güçleri, Birleşmiş Milletleri ve ilgili tüm aktörleri artık izleyici konumdan çıkmaya çağırıyoruz. Sivillerin korunması için derhal sorumluluk almalılar. Saldırılar acilen durdurulmalı ve saldırgan güçler açık biçimde teşhir edilmelidir. Sessizlik bu suça ortak olmaktır."

Daha sonra söz alan Emek Partisi Tunceli İl Başkanı Ergin Tekin ise "Bu saldırılar Rojava'da Kürt halkının elde ettiği kazanımları tasfiye etme üzerine kuruldur, yeni başlamış bir saldırı değildir. Suriye'nin zengin kimlik, kültür ve halk bahçesini yok edip, cihatçı çetelere bırakma hedefidir. Saldırılar başta Aleviler ve Dürzülere yapılan saldırılarla başladı ve bugün Halep'te Kürt mahallelerine yapılan saldırılarla devam ediyor" dedi.