Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

ESKİŞEHİR (ANKA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Partisinin bayramlaşma programına katılmak üzere gelen Eskişehir'e gelen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Porsuk Otel'de gerçekleşen bayram ziyaretine, DP Genel Başkanı Uysal'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Adnan Turfan, DP eski Milletvekili Fevzi Yalçın, DP İl Başkanı Hüseyin Özcan, ilçe başkanları ile partili yöneticiler katıldı.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirten Uysal, tüm zorlukların birlik ve beraberlikle aşılacağını kaydetti.

Başkan Büyükerşen'in başarılı belediyecilik çalışmaları ile Eskişehir'in çehresinin değiştiğini vurgulayan Uysal, Büyükerşen başta olmak üzere tüm Eskişehirliler'in bayramını kutladığını kaydetti.

Başkan Büyükerşen de Genel Başkan Uysal ve beraberindeki heyete, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Büyükerşen ve Uysal'ın, ülke ve şehir gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ziyaret, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.