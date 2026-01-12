DP Lideri Uysal: Bin Liranın Müjde Gibi Sunulması Sefaletin İtirafıdır. Emekliler Lütuf Değil, Alın Terinin Karşılığını İstiyor

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, "86 milyonun hakkını size yedirmeyeceğiz. 'Bu böyle gelmiş' diyebilirsiniz ama bilin ki bu böyle gitmeyecek. Bin liranın müjde gibi sunulması sefaletin itirafıdır. Emekliler lütuf değil, alın terinin karşılığını istiyor. Gençlerimizi umutsuzluğa mahküm eden, çiftçiyi üretimden koparan bu düzen kabul edilemez" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erzurum'da partisinin 80. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen il kongresine katıldı. İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Dadaşlar bar oynarken, Gültekin Uysal yerel sanatçılarla birlikte Sarı Gelin türküsüne eşlik etti.

Erzurum'dan 'Demokrasi ve Milli İrade' mesajı

Genel İdare Kurulu Üyesi Oğulcan Kaya ve Başdanışman Ebubekir Elmalı'nın selamlama konuşmalarından sonra kürsüye çıkan Uysal, Demokrat Parti'nin tarihsel misyonuna ve demokrasi mücadelesine vurgu yaptı. "Büyük Atatürk'ün gösterdiği yolda Cumhuriyet'i güçlendirmek, milletimizi kendi kaderinde, kendi iradesinde, kendi geleceğinde egemen kılmak için atılmış bir adımının yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız" diyen Uysal, "Bugün yalnızca kurumsal olarak kuruluşumuzun resmen ortaya çıkışının sene-i devriyesi değildir. Bugün 80 yıldır yorulmadan, yılmadan devam eden hürriyet mücadelesinin, demokrasi mefküresinin ateşinin yandığı gündür. Bugün hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı çıkılacak gündür. Başınız dik olsun, alnınız ak olsun; ak olanlar eğilmez. Demokrat Parti bir yeminin adıdır" ifadelerini kullandı.

"Bu irade tarihe kaydedilecektir"

Erzurum'un tarihsel önemine de dikkat çeken Uysal, Erzurum Kongresi'ni hatırlatarak, "Büyük Atatürk, Erzurum Kongresi için 'Tarih bunu ender ve büyük bir kongre olarak kaydedecektir' demiştir. İnanıyorum ki bugün burada ortaya koyacağımız irade de tarihe kaydedilecektir. Atatürk'ün azmiyle, Kazım Karabekir'in memleket sevdasıyla, Kara Fatma'nın cesaretiyle buradayız" diye konuştu.

"Bin lira müjde değil, sefaletin itirafıdır"

Ekonomi yönetimine sert eleştirilerde bulunan DP Genel Başkanı Uysal, emeklilerin ve dar gelirlinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Uysal, "Bu milletin kaynakları 86 milyonun geleceği için kullanılmalıydı ama bir avuç ayrıcalıklının geleceği için harcandı. 86 milyonun hakkını size yedirmeyeceğiz. 'Bu böyle gelmiş' diyebilirsiniz ama bilin ki bu böyle gitmeyecek. Bin liranın müjde gibi sunulması sefaletin itirafıdır. Emekliler lütuf değil, alın terinin karşılığını istiyor. Gençlerimizi umutsuzluğa mahküm eden, çiftçiyi üretimden koparan bu düzen kabul edilemez. Demokrasi korkuyla değil, özgürlük ve hukukla ayakta kalır" dedi.

"Yeniden mücadele için ayağa kalkın"

Uysal, "Şimdi buradan, Erzurum'dan, Doğu Anadolu'nun başkentinden sesleniyorum: 80'inci yılımızda ayağa kalkın. Yeniden mücadele için ayağa kalkın. Yeniden yoksullukla ve adaletsizlikle mücadele için ayağa kalkın" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Demokrat Parti'nin 80. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi. Program sonunda Başdanışman Avukat Ebubekir Elmalı, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'a adının yazılı olduğu Erzurumspor forması hediye etti.

Kongrede Ömer Faruk Topçuoğlu yeniden il başkanı seçildi.