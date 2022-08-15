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Demokrasi Parkı yenileniyor

Demokrasi Parkı yenileniyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yenilenme çalışmalarına başlanan Demokrasi Parkı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yenilenme çalışmalarına başlanan Demokrasi Parkı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yenileme çalışmalarının başladığı Demokrasi Parkı'nda incelemelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yetkililerden bilgi alarak parkta dinlenen vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, tek gayelerinin her şeyin en iyisine layık olan Adıyamanlılara hak ettikleri hizmetleri en kısa sürede ulaştırmak olduğunu dile getirdi.

Demokrasi Parkı'nın kısa süre içerisinde yeni yüzüyle halkın hizmetine sunulacağını da belirten Başkan Kılınç, "Adıyaman'ın çehresini değiştirmek ve hemşerilerimize daha çok yeşil ve sosyal alan açmak için başlattığımız çalışmalar çerçevesinde Demokrasi Parkı'mızda yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede parkta yapılacak olan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyip sorumlulardan bilgi aldık. Daha yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç Demokrasi Adıyaman Yerel Haberler

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