Demokrasi Otobüsü, depremzede vatandaşları sandığa ulaştıracak

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde oy kullanacak engelli, hasta, yaşlı ve seçmen kütüğü deprem bölgesinde olan vatandaşlar için hazırlıklarını tamamladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde oy kullanacak engelli, hasta, yaşlı ve seçmen kütüğü deprem bölgesinde olan vatandaşlar için hazırlıklarını tamamladı. Demokrasi Otobüsleri cumartesi deprem bölgesine yola çıkacak, hasta nakil ambulansları ve diğer donanımlı araçlarla da pazar günü vatandaşları sandığa ulaştıracak.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfının seçmen kaydı deprem bölgesinde olan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak için hayata geçirdiği 'Demokrasi Otobüsü' projesi çerçevesinde Adıyaman-Kahramanmaraş ve Gaziantep-Hatay hatlarında 5 otobüs yola çıkacak. Otobüsler, cumartesi saat 18.00'de hareket edecek. Otobüsler, pazar günü akşam saatlerinde ise yine aynı güzergahtan Antalya'ya dönecek.

Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesinin Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Birimi de 14 Mayıs Pazar günü seçimlerde oy kullanacak engelli, hasta, yaşlı, yatağa bağımlı vatandaşların hizmetinde olacak. Şu ana kadar 150'ye yakın seçmenin 444 80 07 no'lu Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden randevuları oluşturuldu. İhtiyacı olan vatandaşlar, hasta nakil ambulansı ve diğer donanımlı araçlarla evlerinden alınacak ve oy kullanmalarının ardından yeniden evlerine bırakılacak.

Diğer yandan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal ise Cumhurbaşkanının ve 28'inci dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimler için oylarını Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu 1127 numaralı sandıkta kullanacak. - ANTALYA