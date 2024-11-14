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Demirtaş Barajı'nın Yenilenme İhalesi 20 Aralık'ta

Demirtaş Barajı'nın Yenilenme İhalesi 20 Aralık'ta
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AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Demirtaş Barajı'nın yenilenme ihalesinin 20 Aralık'ta gerçekleşeceğini duyurdu. Proje tamamlandığında, Bursa'nın tarım alanlarını kapsayan yeni sulama şebekesi hayata geçirilecek.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş Barajı'nın yenilenme ihalesinin 20 Aralık'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"DSİ Bölge Müdürlüğümüz 20 Aralık'ta Demirtaş Barajını yenilenmesi için ihaleye çıkıyor. Proje tamamlandığında tarım şehri Bursa'mızın gözbebeği; İsmetiye, Kazıklı, Ağaköy, Alaşar, Demirtaş, İğdir, Samanlı yerleşkelerini kapsayan, bin 916 hektarlık alanda son teknoloji ile inşa edilecek sulama şebekesi hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Bursa'mıza, hemşehrilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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