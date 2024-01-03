Demircili kadınlar Manisa'yı gezdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, 2013 yılından bu yana sürdürülen 'Haydi Kadınlar Manisa'ya' Projesi kapsamında Demircili Kadınlar Manisa'da ağırlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başlattığı 2013 yılından beri düzenlenen 'Haydi Kadınlar Manisa'ya' Projesi kapsamında Demircili Kadınlar Manisa'da ağırlandı.Proje kapsamında Demirci'de yaşayan 84 kadın Manisa'nın tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini 'Haydi Kadınlar Manisa'ya' Projesi kapsamında gezdi. Şehzadeler ilçesinde bulunan Masal Park'ta Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları Fırat Özcan, Onur Pabuççuoğlu, Sibel Alkın Kedersiz ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve rehber tarafından karşılanan Demircili kadınlar, ilk olarak Masal Park'ı gezdi. Ardından Tıp Tarihi Müzesi ile Sultan Cami'ni gezen kadınlar, akabinde Mimar Sinan'ın Manisa'daki tek eseri olan Muradiye Cami'ni ziyaret etti. Mevlevihane ziyaretlerinin ardından öğle yemeği için MASKİ Genel Müdürlüğü'nde ağırlanan kadınlar öğleden sonra da gezi programına devam ettiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı'nı da gezen Demircili kadınlar, Manisa'ya hayran kaldı. Proje ile Manisa'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini yakından gördüklerini belirten kadınlar, kendilerini Manisa'da konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. - MANİSA