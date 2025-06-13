Demir Direğe Mahsur Kalan Serçe Kurtarıldı

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Demir Direğe Mahsur Kalan Serçe Kurtarıldı
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Osmaniye'nin Çardak köyünde inşaat işçileri, demir direğin içinde sıkışan serçeyi kurtarmak için direği keserek yardım etti. Kuş, açılan pencereden uçarak özgürlüğüne kavuştu.

Mahsur kalan kuş demir direk kesilerek kurtarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de demir direğin içine düşen serçeyi, vatandaşlar demiri keserek çıkardı.

Olay, Osmaniye'nin Çardak köyünde meydana geldi. İnşaat halindeki evde çalışan ustalar evin gölgeliğindeki demir direğin içinden kuş sesi geldiğini fark etti. Kuşun yerini tespit eden ustalar yanlarında bulunan spiral makinesiyle demir direği kesmeye başladı.

Demir direkte pencere şeklinde bir delik açıldı. Mahsur kalan serçe açılan pencereden uçarak uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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