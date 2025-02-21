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Demir Adam Ali Bıdı, Gençlere Hayat Tecrübelerini Anlattı

Demir Adam Ali Bıdı, Gençlere Hayat Tecrübelerini Anlattı
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Ali Bıdı, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere iş hayatı, spor ve sağlıklı yaşam hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Gençlere pes etmemeleri ve sağlıklı yaşamın önemi konusunda önemli mesajlar verdi.

'Demir Adam' lakaplı Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Kariyer Günleri' programı dahilinde öğrencilere hitap etti. İş hayatı ve spor yaşantısı hakkında tecrübelerini paylaşan Ali Bıdı'yı öğrenciler büyük bir dikkatle dinledi.

Ali Bıdı, iş hayatına atılacak gençlere yaşayacakları sorunlar karşısında asla pes etmemeleri gerektiğini anlattı. Öğrencilere, üstü naylon branda ve otomobil lastiği ile kaplı evininin fotoğrafını gösteren Ali Bıdı, "Ben damı akan, farelerin içerisinde cirit attığı bu evde yaşarken hastalandım. Köylüler öleceğimi düşünerek annemi teselli etmeye çalışıyorlardı. Ancak ben direndim ve hastalığımı yenerek bize bir çuval buğdayı borç vermeyen köyün ağasına yıllar sonra borç verir duruma geldim. Bunu size niye anlatıyorum. Ne kadar şanslı olduğunuzu bilin diye söylüyorum. Bugün ailelerinizin desteği ile okuyorsunuz ama yarın hayata atıldığınızda yalnız kalacaksınız. İşte o zaman çok çalışmalısınız. Kimsenin yapamadığını yapacaksınız. Herkes uyurken siz uyanık kalacaksınız" dedi.

İnsan anatomisi hakkında öğrendiği bilgileri öğrencilere aktaran Ali Bıdı, "İş hayatınızda başarılı olmak için sağlıklı bir yaşam da sürdürmek zorundasınız. Hangi sporu istiyorsanız yapın ancak asla hareketsiz kalmayın. Düzenli spor ve sağlıklı beslenme konusunda asla taviz vermeyin" diye konuştu.

Hedefinin 120 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamak olduğunu da sözlerine ekleyen 'Demir adam' lakaplı Ali Bıdı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugünlerde birileri çıkmış televizyon programlarında gıdaların yağ yaktığını anlatıyor. Gençler, dünyada hiçbir gıda yağ yakmaz. Aksine yağ yapar ve bunu da sporla eritebilirsiniz. Ne yiyip yemeyeceğinize müdahale etmiyorum ama araştırarak ve hangi gıdanın vücudumuza yararlı olduğunu öğrenerek tüketin. Unutmayın, ne yerseniz osunuzdur."

5 ay içerisinde önce triatlon yarışında vücudunda büyük kırıklara neden olan büyük bir kaza geçirdiğini, ardından da salgın olduğunu düşündüğü ağır bir hastalığı atlattığını da sözlerine ekleyen Ali Bıdı, bu talihsizlikleri sağlam vücut yapısı sayesinde atlattığını ifade etti.

Ali Bıdı, sunumunu soru-cevap şeklinde sürdürdükten sonra öğrencilerle toplu fotoğraf çektirerek sonlandırdı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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