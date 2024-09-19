Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Lideri Bakırhan'dan Emekli Aylığına Yüksek Talepler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de emeklilerle bir araya gelerek en düşük emekli aylığının 32 bin lira olması gerektiğini belirtti. Bakırhan, emeklilerin yaşam koşullarını eleştirerek, iktidarın emeklilere yönelik politikalarını protesto etti.

(MERSİN) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de emeklilerle buluştu. Bakırhan, "En düşük emekli aylığı 32 bin lira olmalı. Emekli beyaz peyniri bir iki lira ucuza almak için market market dolaşıyor. Emekliler yılında emekliyi getirdikleri hale bak" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Mersin'de emeklilerle bir araya geldi. 2017 Emekliler Derneği Başkanı Oktay Canpolat, 2021 Emekliler Derneği Başkanı Hüseyin Kurt ve emekli yurttaşların katıldığı buluşmada Tuncer Bakırhan,  emeklilerin 31 Mart 2024 seçimlerinde başta iktidar partisi olmak üzere tüm partilere bir mesaj, bir ders verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Sadece İzmir'de 16 emekli derneği var"

"Sadece İzmir'de 16 emekli derneği var. Mersin'de 4 dernek var. 16 milyon emekli tek çatı altında bir arada güçlü bir örgütlülük sağlayabilseydi emin olun hükümet belirlerdi. Hükümet götürür, hükümet getirirdi. Sizden rica ediyorum önce sizin bir silkelenip mevcut dağınık örgütlülükten kurtulup daha büyük daha güçlü mücadele zeminleri yaratmanız gerekiyor.

"En düşük emekli aylığı 32 bin lira olmalı"

AKP iktidarı, 'Tatile çıkacak emekliler öğrenci yurtlarında kalabilir' gibi göz boyama düzenlemeleriyle emeklileri kandırmaya çalışıyor. Bir emekli maaşıyla 7 tane çeyrek altın alınıyordu, emekliler yılı ilan edenlerin geldiği yıl. Şimdi 2,5 çeyrek altın emekli maaşıyla alamıyorlar emekliler. Açlık sınırı 20 bin lira, o da TÜİK'in sahte raporlarıyla, sahte sonuçlarıyla oluşturulmuş bir rakamdır. Ama emekliye 12 bin lira veriyorlar. Çalışanlara 17 bin lira para veriyorlar. Bir de emekli yılı, emekçi yılı ilan ediyorlar. Utanmadan bir de diyorlar ki 'Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Böyle bir şey olabilir mi? Emekli neredeyse zeytin alamıyor. Emekliler büyük marketlerin önünde neden yapıldığı belli olmayan beyaz peyniri bir iki lira ucuza almak için market market dolaşıyor. Emekliler yılında emeklileri getirdikleri hale bak, lanet olsun onlara. Biz parti olarak daha önce de söyledik. En düşük emekli aylığı 32 bin lira olmalı. Emeklinin 3-5 gün gidecek, tatil yapacak, seyahat edecek, insanca başı dik bir şekilde sokakta yürüyecek bir ücrete ihtiyacı var. Bunu önermeyen hiçbir siyaset bence samimi değildir."

DEM Parti Lideri Bakırhan'dan Emekli Aylığına Yüksek Talepler
Kaynak: ANKA / Yerel

Tuncer Bakırhan DEM Parti Politika Ekonomi Mersin Yerel Yaşam

İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah İsrail üssünü vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ı vuruyor

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

Çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nizip Belediye Başkanı kim, hangi partili? Ali Doğan kimdir? Monaco Barcelona maçı CANLI izle! (FULL HD) Monaco Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! MONACO-BARCELONA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Kayserispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızılyıldız Benfica maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kızılyıldız Benfica geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kızılyıldız Benfica maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kızılyıldız Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi? Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)! Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI izle! (HD) Trabzonspor Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? SMA akraba evliliğinden mi oluyor? SMA neden olur? Akraba evliliği yasaklanacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });