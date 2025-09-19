DEM Parti Barış İstiyoruz İmza Kampanyasına Adıyaman'dan Başladı

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) - DEM Parti Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde başlattığı 'barışa imza at' kampanyası Adıyaman'da başladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere başlattığı "Barış İstiyoruz" imza kampanyası kapsamında Adıyaman'da da farklı noktalarda stantlar açtı. Adıyaman Üniversitesi KYK Yurdu önünde kurulan standı ziyaret eden DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Mehmet Bayır, vatandaşları ve öğrencileri imza vermeye davet etti.

İmza kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bayır, DEM Parti Genel Merkezinin aldığı kararla bölgede kampanya yürüteceklerini söylerken, "Biz de Adıyaman'da bugün bu çalışmaya start verdik. Üniversite önünde ve farklı noktalarda stantlarımızla halkımızla buluşuyoruz. Herkesi barışa imza atmaya davet ediyoruz" dedi.