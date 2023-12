Dekoratör Celal Dönmez, Sanat Eserleriyle İzleyenleri Büyülüyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat 22'inci Uluslararası Sürmeli Festivali Gastronomi Günleri etkinliklerine Antalya'dan katılan dekoratör Celal Dönmez, bal kabağını heykeltıraş gibi yontarak ortaya koyduğu sanat eserleriyle izleyenleri adeta büyülüyor. Estetik ve plastik sanatlarından yararlanan sanatçı, bal kabağı dışında buz, çikolata, sebze ve meyvelerden bir birinden farklı eserler ortaya koyuyor.

Yozgat 22'inci Uluslararası Sürmeli Festivali Gastronomi Günleri etkinlikleri Cumhuriyet Alanı'nda kurulan dev çadırda devam ediyor. Antalya'dan festival etkinlikleri için gelen dekoratör Celal Dönmez, açtığı stantta bal kabağını yontarak, birbirinden güzel sanat eserlerini sergiliyor. Mutfak sanatları ustası Celal Dönmez, çalışmaları ile ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. 35 yıldır bu işi yaptığını hatırlatan sanatçı, 23 yıl Antalya'da, 8 sene de Bodrum'da yaşadığını, mutfak sanatları üzerine çikolata, çikolata dekorları, buz dekorları, sebze ve meyve dekorları kullandığını bildirdi. Kabakların albenisinin daha fazla olduğunu aktaran Dönmez, hepsinin görselliğinin sanata bağlı olduğunu, sanatın iyi icra edilmesi halinde stanttın önünden geçenlerin takılıp kaldıklarını ifade etti.

"SADECE BAL KABAĞI DEĞİL, BÜTÜN SEBZELERDEN DEKORLAR YAPABİLİYORUZ"

Yozgat'ta açtığı stantta bal kabağını yontarak bir sanat eserine dönüştüren Celal Dönmez, genelde sebzelerin 3-4 günlük ömrünün olduğunu, fazla israf olmaması için bunun önüne de geçmeye çalıştığını kaydetti. 52 yaşındaki sanatçı, mevsimine göre işlediği malzemenin değiştiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"35 yıldan beri dekoratörlük yapıyorum. Aslında asıl branşım resimle uğraşıyorum, yağlı boya tablo, dekorun her çeşidiyle. Otelde çalışıyorum, Antalya'dan geliyorum. Daha önce 6 birinciliğim var. Sadece bal kabağı değil, bütün sebzelerden dekorlar yapabiliyoruz. Çikolata olsun, hamur olsun, her türlü ürünlerde dekor yapıyoruz. Yozgat gerçekten mükemmel bir yermiş. Ben bayıldım gerçekten. Burası her şeye bence aç. Turizm konusunda da mükemmel bir yer, eğer üzerine düşünürse."