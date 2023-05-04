Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Kızılkaya başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamlar ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya; Vali Yardımcıları Akgün Çorav, Şahin Arsal, Vedat Yılmaz, Akın Ağca, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Yenipazar Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay katıldı.

Vali Kızılkaya toplantı sonrası yaptığı konuşmada, "Ülkemiz ve milletimiz için gecesini gündüzüne katarak görev yapan mülki idare amirlerimizle, Bilecik'imiz genelinde yürütülen faaliyetlere ve yatırımlara dair değerlendirme toplantımızı yaptık" dedi. - BİLECİK