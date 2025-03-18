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Değer Erzincan Spor Kulüpleri İftar Programında Biraraya Geldi

Değer Erzincan Spor Kulüpleri İftar Programında Biraraya Geldi
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Vali Hamza Aydoğdu, Değer Erzincan Spor Kulüpleri projesinin 1100'ün üzerinde öğrenciye ulaştığını belirtti ve modern spor alanlarıyla çocukları başarılı sporcular olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Değer Erzincan Spor Kulüpleri iftar programında il protokolü, ilçelerden gelen gençler ve antrenörleriyle bir araya geldiler.

Değer Erzincan Spor Kulüpleri projesinin hem il merkezinde hem de ilçelerde hızla yaygınlaştığını belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Şu anda bin 100'ün üzerinde öğrencimiz bu spor kulüplerinde eğitim görüyor. Bu projeyle amacımız; çocuklarımıza spor yapabilecekleri modern alanlar oluşturarak onları bir branşta ihtisaslı sporcu haline getirmek. Aynı zamanda da vatanına, bayrağına, milletine ve tüm değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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