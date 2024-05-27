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Arnavutköy Sazlıbosna'da Şehit Mezarı Defineciler Tarafından Tahrip Edildi

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Arnavutköy Sazlıbosna Gölü kıyısında bulunan Balkan Savaşı'na ait bir şehit mezarı, defineciler tarafından talan edildi. Mahalle muhtarı ve çevre sakinleri, çukurları kapatıp temizlik yaparak şehitliğe sahip çıktı. Muhtar Oktay Teke, 'Sazlıbosna'da define yok, şehit var, rahat bırakın' dedi.

Arnavutköy Sazlıbosna'da defineciler tarafından tahrip edilen şehit mezarına mahalleli sahip çıktı. Mahalle muhtarı ve çevre sakinleri çukurları kapatarak şehitlik etrafında temizlik yaptı. Muhtar Oktay Teke, "Sazlıbosna'da define yok şehit var, rahat bırakın" dedi.

Arnavutköy Sazlıbosna Gölü kıyısında Balkan Savaşı zamanında kalma bir şehit mezarının çevresi defineciler tarafından talan edilmiş yaklaşık 3 metre boyuna ulaşan çukurlar açılmıştı. İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı haber sonrasında bugün sabah saatlerinde 1. Kolordu Komutanlığına bağlı askerler bölgede teftiş yaparak mezarlık çevresini daha güvenli hale getirmek için çalışma başlattı. Öte yandan yine haber sonrasında olay yerine giden mahalle muhtarı ve mahalleliler kendi kepçe ve kürekleriyle çukurları doldurdu mezarlık ve çevresini temizledi.

"Bu çam ağaçları 1996 yılında ekildi buraya burada bir şey yok, şehidimizi huzursuz etmesinler"

Olayla alakalı konuşan Sazlıbosna Mahallesi Muhtarı Oktay Teke, "Sazlıbosna Mahallesi definecilerin uğrak noktası. Şehidimizin etrafında çukurlar kazmışlar daha önceden de vardı biz kapatmıştık şimdi yine açmışlar. Ben olaydan haberdar olunca geldim gerekli keşifleri yaptıktan sonra kepçeleri çağırdım ve şu anda bu çukurları kapatıyoruz. Şehidimize sahip çıkmamız lazım, bizler şehidimizi seviyoruz. İnsanlara şunu söylemek istiyorum şehitliğin etrafında bir şey yok gelip şehidimizi huzursuz etmeyin. Bundan sonra burası sürekli gözetim altında olacak ve takip edilecek. Sazlıbosna'da eski antik Roma döneminden kalma Filiboz Kalesi var bu nedenle defineciler buraya çok sık geliyorlar. Sazlıbosna'da bir şey yok boşuna buraya gelip vakit kaybetmesinler. Bu çam ağaçları 1996 yılında ekildi buraya burada bir şey yok." İfadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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