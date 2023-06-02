Definecilerin kazdığı çukurda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde definecilerin açtığı çukura düşerek mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde definecilerin açtığı çukura düşerek mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor.
İlçeye bağlı Pusatlı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan bir vatandaş, definecilerin açtığı çukurdan ses geldiğini duydu. Çukura ulaştığında içerisinde kaplumbağaların düşerek mahsur kaldığını fark eden vatandaş, çukurun yüksek olmasından kaplumbağalara ulaşamadı.
Mahsur kalan kaplumbağaların kurtarılmasını isteyen vatandaş, yardım istedi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel