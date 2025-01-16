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Define Mizanseniyle Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Yakalandı

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İzmir'de, 'Kazıda define bulduk' diyerek dolandırıcılık yapan 3 kişi, sahte altın satarak vatandaşları 55 bin dolar dolandırdı. Şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı.

'Define bulduk' mizanseniyle dolandırdılar

İZMİR - Tuzağa çektikleri vatandaşları "Kazıda define bulduk, bunları size satalım siz de kazanın" mizanseniyle sahte 650 altını 55 bin dolar karşılığında satarak dolandıran 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde vatandaşları arayarak "Kazıda define bulduk, bunları size satalım siz de kazanın" mizanseniyle, mağdurlara sahte 650 altını 55 bin dolar karşılığında satarak dolandıran 3 şüphelinin peşine düştü. Yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucu tespit edilen şüpheliler 14 Ocak günü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla BMW marka lüks araç satın aldıkları tespit edilirken, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından araca el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edilen şüpheliler O.Ö.ve A.G.çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Define Mizanseniyle Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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