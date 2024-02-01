Define aramak için kazı yapanların açtığı kuyuda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Mersin'de kaya mezarların olduğu bölgede define aramak için kaçak kazı yapan kişilerin açtığı kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi Galericiler sitesi civarında kayalıkların bulunduğu bölgeden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 4 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpek yavrusunu kurtardı. - MERSİN