Dedelerinden devraldıkları geleneği 5 asırdır sürdürüyorlar

Aydın'da Yunan zulmünün en yoğun yaşandığı yerlerden olan ve eski adıyla Arapkırı Köyü olarak bilinen Gözpınar Mahallesi'nde vatandaşlar, dedelerinden kalan 5 asırlık geleneği günümüzde de sürdürmeye devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Gözpınar Mahallesi'nde 5 asırlık bayram geleneği hala daha devam ediyor. Dedelerinden devraldıkları 5 asırlık geleneği sürdüren mahalle sakinleri, her bayramda olduğu gibi bu yıl da bayram namazı çıkışı köy meydanında toplanarak aynı sofrada bir araya geldi. Köy meydanında toplanan genç, yaşlı tüm mahalle sakinleri hep birlikte bayram sofrası kurarak hem bayram yemeği yedi hem de bayramlaştı. Dedelerinden kalan mirası sonsuza dek devam ettirmek istediklerini belirten Mahalle Muhtarı Ünal Günay; "Gözpınar Köyü olarak her bayram bütün köy, aynı sofrada yemek yiyoruz. Yörük Köyü olarak kültürümüzü devam ettiriyoruz. Mahallemizin de her geçen gün nüfusu artıyor. Önemli bir geleneği devam ettiriyoruz. Ancak bu geleneği sürdürmekte yaz ve kış aylarında sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü köyümüzde maalesef bir düğün salonumuz yok. Bu nedenle bu geleneği köy meydanında bir yere hasır serip, bu şekilde sürdürüyoruz. Köyümüze bir düğün salonu yapılırsa bu tür etkinlikleri daha rahat sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN